С мая 2021 по июль 2022 Роберто Де Дзерби работал во главе Шахтера. Мог итальянский наставник дольше поработать с "горняками", но полномасштабное вторжение России в Украину внесло коррективы в футбольные планы Де Дзерби.

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Де Дзерби: Измерить этот потенциал практически невозможно

С сентября 2022 года Роберто возглавляет английский Брайтон, и делает это довольно успешно. С января 2023-го в АПЛ также начал свои выступления и Михаил Мудрик, когда-то поигравший под руководством итальянца в Шахтере.

Де Дзерби хорошо высказался об украинском футболисте и высоко оценил его потенциал. Роберто дал совет Маурисио Почеттино, который 1 июля приступит к работе с Челси.

Потенциал Мудрика не имеет предела. Измерить этот потенциал практически невозможно, но ему нужен особый подход, особое наставничество, прежде всего, в ментальном плане. Он очень чувствительный, но отличный парень. Ему есть над чем работать, но он может стать особым футболистом,

– заявил Де Дзерби.

Раньше Почеттино определился с футболистами, которые точно продолжат защищать цвет Челси. Среди них нашлось место и украинцу, у которого контракт с "аристократами" до конца июня 2031 года. Клуб планирует указать на дверь сразу 15 футболистам, среди которых арендованные у других команд игроки.

За лондонский коллектив Мудрик провел уже 17 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Голов в футболке Челси Михаил пока еще не забивал.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин тоже уверен, что в будущем Михаил хорошо себя проявит и покажет всем, почему за него отдали 100 миллионов. Ведь фанаты Челси уже раскритиковали боссов Челси, отдавших такие космические деньги за украинского футболиста.

Раньше же были слухи, что Челси может рассмотреть все солидные предложения других клубов по Мудрику.

К слову. Де Дзерби привел Брайтон в групповой раунд Лиги Европы, где сыграет в сезоне-2023/2024. "Чайки" набрали 63 балла и занял 6 место. Челси же с 44 очками заняло только 12-ю позицию.