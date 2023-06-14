Із травня 2021-го по липень 2022-го років Роберто Де Дзербі працював на чолі Шахтаря. Міг італійський наставник довше попрацювати із "гірниками", але повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло корективи у футбольні плани Де Дзербі.

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Де Дзербі: Виміряти цей потенціал практично неможливо

Із вересня 2022-го Роберто очолює англійський Брайтон, і робить це доволі успішно. Із січня 2023-го в АПЛ також розпочав свої виступи й Михайло Мудрик, який колись пограв під керівництвом італійця у Шахтарі.

Де Дзербі гарно висловився про українського футболіста та високо оцінив його потенціал. Роберто дав пораду Маурісіо Почеттіно, який 1 липня стане до роботи із Челсі.

Потенціал Мудрика не має меж. Виміряти цей потенціал практично неможливо, але йому потрібен особливий підхід, особливе наставництво, перш за все, в ментальному плані. Він дуже чутливий, але чудовий хлопець. Йому є над чим працювати, але він може стати особливим футболістом,

– заявив Де Дзербі.

Раніше Почеттіно визначився із футболістами, які точно продовжать захищати кольори Челсі. Серед них знайшлось місце й українцю, який має контракт із "аристократами" до кінця червня 2031 року. Клуб планує вказати на двері одразу 15 футболістам, серед яких є орендовані в інших команд гравці.

За лондонський колектив Мудрик провів вже 17 матчів, у яких відзначився 2 асистами. Голів у футболці Челсі Михайло поки що ще не забивав.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін теж впевнений, що у майбутньому Михайло добре себе проявить та покаже усім, чому за нього віддали 100 мільйонів. Адже фанати Челсі вже розкритикували босів Челсі, які віддали такі космічні гроші за українського футболіста.

Раніше ж були чутки, що Челсі може розглянути усі солідні пропозиції інших клубів по Мудрику.

До слова. Де Дзербі привів Брайтон до групового раунду Ліги Європи, де зіграє у сезоні-2023/2024. "Чайки" набрали 63 бали та посів 6-те місце. Челсі ж із 44 очками зайняло лише 12-ту позицію.