Маурисио Почеттино начнет свою работу во главе Челси только с 1 июля, но уже понемногу изучает сложную ситуацию в команде, сложившуюся после провального сезона.

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Большие кадровые изменения в Лондоне

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 "аристократы" заняли лишь 12 позицию, набрав 44 балла в 38 турах АПЛ. Даже возвращение Фрэнка Лэмпарда не помогло. Теперь Почеттино попытается вытащить команду из кризиса, но сначала займется кадровой ротацией состава, переполненного игроками.

Раньше была информация, что некоторые футболисты должны готовиться перед тренировкой за пределами раздевалки, потому что на всех просто не хватает места.

51-летний аргентинский специалист сформировал список из 12 футболистов, гарантированно сохранивших себе место в лондонском клубе на следующий сезон-2023/2024. Из-за смены тренера под угрозой был наш Михаил Мудрик. Но, как видим, Почеттино рассчитывает на украинского левого вингера в ближайшем будущем.

Кто останется в Челсе:

Маркус Беттинелли;

Леви Колвилл;

Уэсли Фофана;

Бенуа Бедьяшиль;

Тиаго Силва;

Рис Джеймс;

Бен Чилвелл;

Энцо Фернандес;

Михаил Мудрик;

Нони Мадуэке;

Рахим Стерлинг;

Армандо Броя.

Выходит, что в новом сезоне нам следует ожидать значительно обновленное Челси. Раньше была информация, что лондонский клуб простится с 15 игроками, среди них и недавние арендованные у других команд футболисты

К слову. Челси заключило контракт с Почеттино на 2 года с возможностью его продления еще на один сезон. Ранее Маурисио возглавлял английский Тоттенхэм.

Если вернуться к Михаилу, то Мудрик под руководством разных тренеров провел за Челси в сезоне 2022/2023 только 17 неполных матчей, в которых отличился 2 ассистами. Голов Михаил в футболке "синих" пока еще не забивал.

Интересно, что после окончания сезона в СМИ была информация, что Челси может рассмотреть все солидные предложения других клубов по Мудрику.