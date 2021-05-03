За інформацією журналіста, клуб підпише з тренером контракт на 2 роки.
Ще інформації Легенда Мілана Гаттузо може очолити Шахтар, – ЗМІ
"Де Дзербі буде в Шахтарі! Контракт буде недовгий, на два роки. Разом з ним прийдуть футболісти, і не тільки з Сассуоло, тому що Шахтарю потрібні швидкі результати, і чекати розгойдування ніяк не можна", – заявив Циганик.
Боюся, що велика кількість нових гравців може привести до конфлікту інтересів, особливо з бразильцями, які можуть втратити місце в стартовому складі. Роберто ніхто не дасть рік-два-три готувати команду, це буде робота в бойових умовах,
– резюмував журналіст.
В Шахтар активно сватають Де Дзербі
- За неофіційною інформацією, Шахтар запропонував Де Дзербі дворічний контракт.
- Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто. Сассуоло фахівець тренує з 2018 року. Повідомляється, що контракт 41-річного тренера з Сассуоло закінчується у червні.
- У поточному сезоні Сассуоло займає 8 місце в Серії А, зігравши 34 матчі за різницею забитих і пропущених м'ячів 56-51 і набравши 53 очка.