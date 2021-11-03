Ювентус – Зенит 4:2

Голы: Дибала, 11, 58 (п), Бонуччи, 26 (авт), Кьеза, 73, Мората, 82 – Азмун, 90+2

В начале матча команды обменялись опасными моментами. Уже на 11-й минуте хозяева воплотили остроту в гол. Дибала сыграл на добивании после розыгрыша углового и со всей силы пробил в ворота Зенита – 1:0.

Интересно "Злой гений" Аталанты: Роналду установил рекорд МЮ после дубля в Лиге чемпионов

В середине первого тайма гости сравняли цифры на табло. Но сделали это благодаря автоголу защитника Ювентуса. Футболист головой пытался прервать передачу с фланга, но мяч от Бонуччи залетел прямо рядом с дальней штангой владений хозяев – 1:1.

Разгром гостей из России

На перерыв команды ушли при ничьей. Сразу после отдыха классным обводящим ударом в дальний угол целил Дибала – мяч пролетел в считанных сантиметрах рядом со штангой.

Дубль Дибалы! Туринский клуб получил отличный шанс выйти вперед в счете – пенальти. К 11-метровой отметке подошел Дибала. Нападающий легко переиграл голкипера российской команды – 2:1.

В этой игре стойка спасла владения Зенита от неминуемого гола.

За 17 минут до завершения хозяева увеличили свое преимущество в счете. Кьеза продемонстрировал дриблинг, накрутил нескольких защитников соперника и прошил сетку ворот – 3:1.

В конце поединка Мората заставил вратаря соперников в четвертый раз вынимать мяч из сетки своих владений. Альваро откликнулся на бросание в штрафную и ударом в одно касание в падении стал автором последнего гола Ювентуса в этом матче – 4:1.

Уже в компенсированное к матчу арбитром время гости отквитали один результативный удар благодаря Азмуну. Это им не помогло.

Ювентус безжалостно уничтожил Зенит на своем поле – 4:2.

Туринский клуб лидирует в группе Н, в его активе 100-процентный показатель – 12 очков. Зенит с 3 пунктами занимает 3 место в таблице.

Ювентус – Зенит: видеообзор