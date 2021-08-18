Зинченко: Спасибо за все, что сделали для меня
Андрей Шевченко 1 августа объявил, что покинул сборную Украины. Зинченко решил попрощаться с тренером и поблагодарил за сотрудничество.
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Когда я был ребенком, то не мог даже мечтать о встрече с вами и что у меня будет возможность учиться у вас футболу. Спасибо огромное, Мистер, вам и вашему фантастическому штабу за все, что сделали для меня, команды и всей страны,
– написал Зинченко.
К своему сообщению Зинченко добавил фотографию с Шевченко на тренировке сборной Украины.
Скриншот
- Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений). После Шевченко обязанности главного тренера будет исполнять Александр Петраков.