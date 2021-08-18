Зінченко: Дякую за все, що зробили для мене

Андрій Шевченко 1 серпня оголосив, що покинув збірну України. Зінченко вирішив попрощатися з тренером та подякував за співпрацю.

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Коли я був дитиною, то не міг навіть мріяти про особисту зустріч з вами і тому, що у мене буде можливість вчитися у вас футболу. Спасибі величезне, Містер, вам і вашому фантастичного штабу за все, що зробили для мене, команди і всієї країни,

– написав Зінченко.

До свого допису Зінченко додав фотографію з Шевченком на тренуванні збірної України.



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