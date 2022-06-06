"Давайте хотя бы вполовину меньше": Петраков отказался от большой зарплаты в сборной Украины

Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о зарплате Александра Петракова во главе главной команды страны. Тренер зарабатывал в несколько раз меньше, чем получал Андрей Шевченко.

Спиваковский: Петраков зарабатывал где-то в 7 – 8 раз меньше, чем Шевченко

По словам журналиста, Александр Петраков сам отказался от большого числа зарплаты. Наставник объяснил свое решение тем, что люди не поймут его огромные заработки во главе сборной Украины.

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Нынешний вождь "сине-желтых" получал в 7 – 8 раз меньше, чем зарабатывал уже бывший тренер сборной Андрей Шевченко, покинувший команду после выступления на чемпионате Европы-2020.

Когда Петраков приходил в сборную, ему предлагали определенные деньги. Чтобы не солгать, примерно в четыре раза меньше, чем получал Шевченко. Не весь его штаб, а главный тренер. И Петраков сказал: "Да не надо мне столько. Люди не поймут. Давайте хоть наполовину меньше". И он реально зарабатывал где-то в 7 – 8 раз меньше Шевченко. Это не преувеличение,

– рассказал Михаил Спиваковский.

Представитель СМИ добавил, что между Петраковым и президентом УАФ Андреем Павелко были договоренности по финансовому вопросу.

"Если брать только его работу в этом отборочном цикле, то мы были почти на грани. Было очевидно, что человек выкладывается полностью. Была договоренность с Павелком, что когда все закончится, он приходит и может забрать эту сумму. Я считаю, что он отработал и может забрать все в копеечку", – ответил журналист.

Напомним, что Петраков работает во главе сборной с ноября 2021 года. До этого с августа того же года работал с приставкой "и.о.".

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