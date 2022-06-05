Петраков: У меня нет претензий к моим игрокам

На послематчевую пресс-конференцию Александр Петраков пришел в удрученном настроении. Наставник коротко и по существу отвечал на вопросы журналистов.

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Тренер сборной Украины второй раз заметил, что его команда сделала все, что могла. Больше ему добавить нечего. Петраков извинился за то, что ребятам не удалось забить в ворота Уэльса. Это единственный момент в матче, которого не хватило в игре украинской сборной.

Петраков ответил, что 8 июня команда начнет свой путь в групповом раунде Лиги наций. Александр Васильевич анонсировал ротации в составе команды. На футбольное поле в ближайшей игре против Ирландии не выйдут те футболисты, которые отыграли в матче против Уэльса.

Наставник раскрыл эмоции игроков в подтрибунном помещении.

В раздевалке царит гробовая тишина,

– признался тренер.

64-летний специалист "сине-желтых" отметил, что в этот день везение было на стороне соперника.

К слову. Сборная Украины минимально проиграла Уэльсу и остановилась в шаге от выхода на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

О Ярмоленко

Петраков ответил на вопрос о Ярмоленко, который отличился досадным автоголом в свои ворота после стандарта от Гарета Бейла. Наставник обратился к СМИ с просьбой, что те не выливали весь негатив в команду. Петраков готов принять взять на себя весь удар болезненного поражения со стороны журналистов.

Могу только поблагодарить его за все, что он сделал для сборной. У меня нет претензий к моим игрокам. Обращаюсь в прессу: не нужно лить негатив на Ярмоленко и других ребят, выливайте все на главного тренера. Выигрывает – команда, проигрывает – главный тренер,

– рассказал Петраков.

"Мы сейчас находимся здесь, а там гибнут люди"

В конце своей пресс-конференции Петраков издал мощную спич, вспомнив войну в родной Украине. Тренер признался, что не хочет, чтобы к кому-то другому пришло такое горе, которое сейчас ежедневно переживают украинцы.

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Главный наставник обратился к украинским военным со словами: "Ребята, мы сделали все, что могли".

"Вы все знаете, что у нас идет война, гибнут люди. Дети, женщины... Россияне наносят очень много вреда нашей инфраструктуре. Наши ребята из ВСУ борются как могут. Могу пожелать, чтобы все поддерживали нашу страну. Хочу еще раз подчеркнуть: не дай Бог, чтобы к вам пришло это горе. Пока оно лично тебя не коснется – никто не поймет, что такое война", – сказал специалист.

Мы сейчас находимся здесь, а там гибнут люди. Я не знаю, какие слова подобрать для ребят на передовой. Ребята, мы сделали сегодня все, что могли. Но это спорт, на который смотрят миллионы людей. Кому-то повезло, кому-то нет,

– добавил коуч сборной Украины.

Свое общение с прессой Петраков закончил спасибо за все хорошее, что сделали для сборной в Уэльсе и пожелал уже бывшему сопернику удачи на чемпионате мира-2022.