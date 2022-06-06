Співаковський: Петраков заробляв десь у 7 – 8 разів менше, ніж Шевченко

За словами журналіста, Олександр Петраков сам відмовився від значної частини зарплати. Наставник пояснив своє рішення тим, що люди не зрозуміють його величезних заробітків на чолі збірної України.

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Нинішній керманич "синьо-жовтих" отримував у 7 – 8 разів менше, ніж заробляв вже колишній тренер збірної Андрій Шевченко, який покинув команду після виступу на чемпіонаті Європи-2020.

Коли Петраков приходив до збірної, то йому пропонували певні гроші. Щоб не збрехати, приблизно в чотири рази менше, ніж отримував Шевченко. Не весь його штаб, а саме головний тренер. І Петраков сказав: "Та не треба мені стільки. Люди не зрозуміють. Давайте хоча б наполовину менше". І він реально заробляв десь у 7 – 8 разів менше, ніж Шевченко. Це не перебільшення,

– розповів Михайло Співаковський.

Представник ЗМІ додав, що між Петраковим та президентом УАФ Андрієм Павелком були домовленості у фінансовому питанні.

"Якщо брати тільки його роботу в цьому відбірковому циклі, то ми були майже на межі. Було очевидно, що людина викладається повністю. Була домовленість із Павелком, що коли все закінчиться, він приходить і може забрати цю суму. Я вважаю, що він відпрацював і може забрати все до копієчки", – відповів журналіст.

Нагадаємо, що Петраков працює на чолі збірної з листопада 2021 року. До цього із серпня того ж року працював із приставкою "в.о.".

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