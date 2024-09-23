Речь идет о Металлисте 1925. Руководство харьковского клуба планирует заиграть в матчах своей женской команды звезду дзюдо Дарью Билодид, сообщает журналист Дмитрий Венков.

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Новый опыт для олимпийской призерки

По его информации, 23-летняя спортсменка, которая недавно стала амбассадоркой Металлиста 1925, может получить свой шанс дебютировать в профессиональном футболе на женском уровне во второй половине сезона.

Отметим, что женская команда харьковского клуба выступает в элитном дивизионе Украины и возглавляет сейчас турнирную таблицу. В нынешнем сезоне Металлист 1925 провел пять матчей, в которых одержал все победы с общим счетом 24:1.

Достижения Дарьи Билодид в дзюдо