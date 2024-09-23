Мова йде про Металіст 1925. Керівництво харківського клубу планує заграти в матчах своєї жіночої команди зірку дзюдо Дар'ю Білодід, повідомляє журналіст Дмитро Вєнков.

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Новий досвід для олімпійської призерки

За його інформацією, 23-річна спортсменка, яка нещодавно стала амбасадоркою Металіста 1925, може отримати свій шанс дебютувати в професійному футболі на жіночому рівні у другій половині сезону.

Зазначимо, що жіноча команда харківського клубу виступає в елітному дивізіоні України й очолює наразі турнірну таблицю. У нинішньому сезоні Металіст 1925 провів п'ять матчів, у яких здобув усі перемоги з загальним рахунком 24:1.

Досягнення Дар'ї Білодід у дзюдо