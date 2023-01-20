После выпитого кофе с Зинченко: Срна открыл занавес щедрых переговоров с Челси относительно Мудрика

Директор по футболу в Шахтере Дарио Срна рассказал подробности хода переговоров с Челси о переходе Михаила Мудрика. Хорват поражен дипломатическими разговорами с "аристократами".

Хорватский специалист рассказал, что переговоры между клубами начались еще месяц или два назад. Напомним, что 15 января Михаил Мудрик официально стал футболистом Челси, подписав долгосрочный контракт до 30 июня 2031 года.

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Срна: С ними было приятно работать

Дарио Срна признался, что представители Челси прилетали на тренировочное собрание Шахтера в турецкую Анталию, куда еще вместе с командой отправлялся и Мудрик. Там они и ударили по рукам.

"Это был простой процесс, который начался месяц или два назад. Я могу только сказать, что они вели себя правильно с первого дня. Без нашего разрешения футболиста не вызывали, все были уважительны. Они показали, как сильно хотят его приобрести, приехав на наше собрание в Анталии в субботу, чтобы завершить сделку. С ними было приятно работать", – сказал Срна.

"Я не могу говорить об Арсенале"

Директор по футболу в Шахтере не стал говорить о переговорах с Арсеналом. Срна только признался, что ходил на кофе с нынешним защитником "канониров" Александром Зинченко. Где оба обсудили предстоящий трансфер Михаила.

Срна добавил, что Челси успешно закончило торги, ведь дали за 22-летнего левого вингера столько, сколько требовал президент Шахтера Ринат Ахметов.

Я не могу говорить об Арсенале. Я по-дружески выпил один кофе с Александром Зинченко, и мы поговорили о Мудрике. Но все было просто: Челси пришлось заплатить столько, сколько хотел президент нашего клуба. Другие были здесь только для того, чтобы помочь в переговорах и сделать всех счастливыми. Челси увидит, что у них теперь есть замечательный человек и игрок,

– ответил хорватский специалист.

Болельщики Арсенала остались недовольны сорванным трансфером Мудрика в их клуб. Фаны "канониров" даже угрожали из-за этого Срни, лично ездившего в Лондон ради переговоров с Челси.

Журналист Пирс Морган, являющийся фанатом Арсенала тоже раскритиковал выбор Мудрика перейти в Челси.