Белодед наградили на Играх в Токио

20-летняя Белодед стала первой украинкой, которая получила медаль в дзюдо на Олимпийских играх. Дария обидно проиграла в полуфинале, после чего выиграла так называемый маленький финал.

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В поединке за "бронзу" украинка одолела израильтянку Ширу Ришон. Дария не сдерживала эмоций и расплакалась после победы.

После того, как состоялся финал, в котором представительница Косово Дистрия Красники завоевала золотую награду, спортсменок наградили.

Японка Фуна Тонако, которая в полуфинале была сильнее Белодед, получила "серебро".