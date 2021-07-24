Білодід нагородили на Іграх у Токіо

20-річна Білодід стала першою українкою, яка здобула медаль у дзюдо на Олімпійських іграх. Дарія прикро програла у півфіналі, після чого виграла так званий маленький фінал.

До теми Віддала всі сили сьогодні, – Білодід про свою першу медаль на Олімпійських іграх

У поєдинку за "бронзу" українка здолала ізраїльтянку Широ Рішоні. Дарія не стримувала емоцій та розплакалася після перемоги.

Після того, як відбувся фінал, в якому представниця Косово Дистрия Краснікі завоювала золоту медаль, спортсменок нагородили.

Японка Фуна Тонако, яка у півфіналі була сильнішою за Білодід, отримала "срібло".