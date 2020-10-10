Дарье Белодед – 20: что нужно знать об уникальной чемпионке по дзюдо
Сегодня, 10 октября, свой 20-й день рождения празднует лучшая дзюдоистка Украины Дарья Белодед. Спортсменка стала настоящим открытием в дзюдо для Украины.
Биография именинницы
Дарья Белодед родилась 10 октября 2000 года в Киеве в спортивной семье дзюдоистов Геннадия Белодеда и Светланы Кузнецовой, которые и стали тренерами. Родители Дарьи были против того, чтобы дочь связала свою жизнь с боевыми искусствами, поэтому в трехлетнем возрасте отдали ее на художественную гимнастику. Но в шестилетнем возрасте Дарья сделала сознательный выбор в пользу дзюдо и начала тренироваться, пишет 24 канал.
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Уникальная чемпионка
Мировое первенство 2018-го года в Баку навсегда останется в памяти спортсменки и украинских болельщиков. В финальном поединке украинка выиграла иппоном у Фуны Танаки, которая представляла Японию.
Эта победа записала ее фамилию в историю такого вида спорта как дзюдо. 17-летняя Белодед тогда стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. В следующем году украинка подтвердила свой статус сильнейшей дзюдоистки в весовой категории до 48 кг на мировом первенстве в Токио.
В возрасте 15 лет в 2015 году Белодед выиграла чемпионат мира U-18, в 2016 году защитив титул. Впоследствии в 2017 году она выиграла и взрослый чемпионат Европы.
Поэтому в возрасте 18 лет Белодед выиграла титулы чемпионки мира по дзюдо во всех возрастных категориях.
Как Белодед стала самой молодой чемпионкой мира: смотрите видео
Достижения Дарьи Белодед
- В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров.
- В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров.
- Свою первую взрослую медаль Белодед завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.
- Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.
- Лучшая спортсменка Украины 2019 года.
Стоит отметить, что Дарья Белодед также является активной пользовательницей Instagram, где выкладывает не только фотографии с соревнований и отдыха, но и повседневной жизни.