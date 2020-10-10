Сегодня, 10 октября, свой 20-й день рождения празднует лучшая дзюдоистка Украины Дарья Белодед. Спортсменка стала настоящим открытием в дзюдо для Украины.

Биография именинницы

Дарья Белодед родилась 10 октября 2000 года в Киеве в спортивной семье дзюдоистов Геннадия Белодеда и Светланы Кузнецовой, которые и стали тренерами. Родители Дарьи были против того, чтобы дочь связала свою жизнь с боевыми искусствами, поэтому в трехлетнем возрасте отдали ее на художественную гимнастику. Но в шестилетнем возрасте Дарья сделала сознательный выбор в пользу дзюдо и начала тренироваться, пишет 24 канал.

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Уникальная чемпионка

Мировое первенство 2018-го года в Баку навсегда останется в памяти спортсменки и украинских болельщиков. В финальном поединке украинка выиграла иппоном у Фуны Танаки, которая представляла Японию.

Эта победа записала ее фамилию в историю такого вида спорта как дзюдо. 17-летняя Белодед тогда стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. В следующем году украинка подтвердила свой статус сильнейшей дзюдоистки в весовой категории до 48 кг на мировом первенстве в Токио.

В возрасте 15 лет в 2015 году Белодед выиграла чемпионат мира U-18, в 2016 году защитив титул. Впоследствии в 2017 году она выиграла и взрослый чемпионат Европы.

Поэтому в возрасте 18 лет Белодед выиграла титулы чемпионки мира по дзюдо во всех возрастных категориях.

Как Белодед стала самой молодой чемпионкой мира: смотрите видео

Отметим, что 28 августа в Киеве состоялась премьера документального фильма про двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед. В фильме под названием "Анаконда" показано, что стоит за успехами спортсменки и с какими вызовами девушке приходится сталкиваться ежедневно. Драматургия фильма построена таким образом, чтобы постепенно открыть все аспекты уникальной личности одной из лучших спортсменок современности Дарьи Белодед. Кто главный соперник Дарьи, с какими вызовами девушке приходится сталкиваться каждый день и почему фильм называется именно "Анаконда"?

Достижения Дарьи Белодед

В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров.

В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров.

Свою первую взрослую медаль Белодед завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.

Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.

Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Чемпионка Европейских игр 2019 года.

Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.

Лучшая спортсменка Украины 2019 года.

Стоит отметить, что Дарья Белодед также является активной пользовательницей Instagram, где выкладывает не только фотографии с соревнований и отдыха, но и повседневной жизни.