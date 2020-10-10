Сьогодні, 10 жовтня, свій 20-й день народження святкує найкраща дзюдоїстка України Дар Білодід. Спортсменка стала справжнім відкриттям у дзюдо для України.

Біографія іменинниці

Дар'я Білодід народилася 10 жовтня 2000 року в Києві у спортивній родині дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової, які і стали її тренерами. Батьки Дар'ї були проти того, щоб донька пов'язала своє життя з бойовими мистецтвами, тому в трирічному віці віддали її на художню гімнастику. Але у шестирічному віці Дар'я зробила свідомий вибір на користь дзюдо та почала тренуватися, пише 24 канал.

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Унікальна чемпіонка

Світова першість 2018-го року у Баку назавжди закарбується у пам'яті спортсменки та українських вболівальників. У фінальному поєдинку українка виграла іппоном у Фуни Танакі, яка представляла Японію.

Ця перемога записала її прізвище у історію такого виду спорту як дзюдо. 17-річна Білодід тоді стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії. У наступному році українка підтвердила свій статус найсильнішої дзюдоїстки у ваговій категорії до 48 кг на світовій першості в Токіо.

У віці 15 років у 2015 році Білодід виграла чемпіонат світу U-18, у 2016 році захистивши титул. Згодом у 2017 році вона виграла й дорослий чемпіонат Європи.

Відтак у віці 18 років Білодід виграла титули чемпіонки світу з дзюдо у всіх вікових категоріях.

Як Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу дивіться відео

Наголосимо, що 28 серпня у Києві відбулася прем'єра документального фільму про дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дар'ю Білодід. У фільмі під назвою "Анаконда" показано, що стоїть за успіхами спортсменки і з якими викликами дівчині доводиться стикатися щодня. Драматургія фільму побудована таким чином, щоб поступово відкрити усі аспекти унікальної особистості однієї з найкращих спортсменок сучасності Дарії Білодід. Хто головний суперник Дарії, з якими викликами дівчині доводиться стикатися щодня та чому фільм називається саме "Анаконда"?

Досягнення Дар'ї Білодід

У 2016 році у Іспанії стала чемпіонкою Європи серед юніорів.

У цьому ж році стала чемпіонкою світу серед юніорів.

Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.

Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.

Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.

Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.

Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.

Найкраща спортсменка України 2019 року.

Варто відзначити, що Дар'я Білодід також є активною користувачкою Instagram, де викладає не лише фотографії зі змагань та відпочинку, але й повсякденного життя.