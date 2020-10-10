Дар'ї Білодід – 20: що потрібно знати про унікальну чемпіонку з дзюдо
Сьогодні, 10 жовтня, свій 20-й день народження святкує найкраща дзюдоїстка України Дар Білодід. Спортсменка стала справжнім відкриттям у дзюдо для України.
Біографія іменинниці
Дар'я Білодід народилася 10 жовтня 2000 року в Києві у спортивній родині дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової, які і стали її тренерами. Батьки Дар'ї були проти того, щоб донька пов'язала своє життя з бойовими мистецтвами, тому в трирічному віці віддали її на художню гімнастику. Але у шестирічному віці Дар'я зробила свідомий вибір на користь дзюдо та почала тренуватися, пише 24 канал.
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Унікальна чемпіонка
Світова першість 2018-го року у Баку назавжди закарбується у пам'яті спортсменки та українських вболівальників. У фінальному поєдинку українка виграла іппоном у Фуни Танакі, яка представляла Японію.
Ця перемога записала її прізвище у історію такого виду спорту як дзюдо. 17-річна Білодід тоді стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії. У наступному році українка підтвердила свій статус найсильнішої дзюдоїстки у ваговій категорії до 48 кг на світовій першості в Токіо.
У віці 15 років у 2015 році Білодід виграла чемпіонат світу U-18, у 2016 році захистивши титул. Згодом у 2017 році вона виграла й дорослий чемпіонат Європи.
Відтак у віці 18 років Білодід виграла титули чемпіонки світу з дзюдо у всіх вікових категоріях.
Як Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу дивіться відео
Досягнення Дар'ї Білодід
- У 2016 році у Іспанії стала чемпіонкою Європи серед юніорів.
- У цьому ж році стала чемпіонкою світу серед юніорів.
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.
- Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.
- Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.
- Найкраща спортсменка України 2019 року.
Варто відзначити, що Дар'я Білодід також є активною користувачкою Instagram, де викладає не лише фотографії зі змагань та відпочинку, але й повсякденного життя.