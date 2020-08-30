28 августа в Киеве состоялась премьера документального фильма о двукратной чемпионкемира по дзюдо Дарье Билодид .

Фильм получил название "Анаконда". Режиссером выступила Анна Бурячкова, пишет 24 канал.

Стоит прочитать: В схватке с Билодид почувствовала ее мощную силу и талант, – борец Оксана Ливач

В фильме под названием "Анаконда" показано, что стоит за успехами спортсменки и с какими вызовами девушке приходится сталкиваться ежедневно.

"Фильм хорошо раскрыл все мои стороны и показал меня такой, какая я есть в реальной жизни. Мне действительно пришлось отказаться от много чего на своем пути – свободного времени, полноценного питания, личной жизни. Но важно всегда помнить о своих целях и понимать, ради чего ты это делаешь. Моя цель – олимпийское золото, и я уверена, что она абсолютно этого стоит", – отметила Билодид.

Драматургия фильма построена таким образом, чтобы постепенно открыть все аспекты уникальной личности одной из лучших спортсменок современности Дарьи Белодид. Кто главный соперник Дарьи, с какими вызовами девушке приходится сталкиваться каждый день и почему фильм называется именно "Анаконда"?

Фильм "Анаконда": смотрите онлайн

Достижения Дарьи Билодид