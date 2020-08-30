"Анаконда": состоялась премьера документального фильма о Дарье Билодид – видео
28 августа в Киеве состоялась премьера документального фильма о двукратной чемпионкемира по дзюдо Дарье Билодид .
Фильм получил название "Анаконда". Режиссером выступила Анна Бурячкова, пишет 24 канал.
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В фильме под названием "Анаконда" показано, что стоит за успехами спортсменки и с какими вызовами девушке приходится сталкиваться ежедневно.
"Фильм хорошо раскрыл все мои стороны и показал меня такой, какая я есть в реальной жизни. Мне действительно пришлось отказаться от много чего на своем пути – свободного времени, полноценного питания, личной жизни. Но важно всегда помнить о своих целях и понимать, ради чего ты это делаешь. Моя цель – олимпийское золото, и я уверена, что она абсолютно этого стоит", – отметила Билодид.
Драматургия фильма построена таким образом, чтобы постепенно открыть все аспекты уникальной личности одной из лучших спортсменок современности Дарьи Белодид. Кто главный соперник Дарьи, с какими вызовами девушке приходится сталкиваться каждый день и почему фильм называется именно "Анаконда"?
Фильм "Анаконда": смотрите онлайн
Достижения Дарьи Билодид
- Свою первую взрослую медаль Белодед завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира 2018-го и 2019 годов.
- Дарья Билодид в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионкой Европейских игр 2019 года.
- Двукратной чемпионкой Европы 2017-го и 2019 годов.