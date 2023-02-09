Столичний клуб був зацікавлений в послугах румунського нападника Даніеля Парасківа. Та Динамо просто стало заручником ситуації під час роздумів футболіста.

Варте уваги Лунін пропустив із пенальті, але став одним із найкращих у півфіналі Клубного чемпіонату світу

Знову шукаємо нападника

Румунський нападник був дуже щасливий, що Динамо та Мірча Луческу проявили інтерес до нього. Гравець вважає це досягенням у своїй кар'єрі, що такий маститий тренер зацікавлений у його послугах. Проте ситуація в Україні бажає кращого, тому Парасків зумшений був відмовити "біло-синім" через побоювання щодо безпеки своєї родини.

Звісно, коли почув про інтерес Динамо та Мірчі Луческу, дуже зрадів. Але потім проаналізував, не знаю, яка там ситуація. Не хотів би переходити, щоб потім турбуватися через себе та родину. Повинен думати про людей поруч зі мною, щоб вони теж були в порядку, а не тільки я, зі спортивної та фінансової точки зору. Тому прийняти рішення було досить складно. Це особливий контекст, не хочу ризикувати певними речами. Це одне з найбільших досягнень у моїй кар’єрі, коли мене хоче підписати один з найвидатніших тренерів в історії,

– розповів Парасків.

Київський колектив пропонував Германнштадту за румуна 1,2 мільйона євро плюс бонуси. В конкурентах у Динамо угорський Фехервар, проте їхня пропозиція поки не влаштовує Германнштадт. Румуни бажають достойної суми за гравця, який відзначився 10-ма голами та 3-ма асистами у поточному сезоні.

Форвардський дефіцит Динамо