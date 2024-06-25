Битва за плей-офф: онлайн-трансляция матча Дания – Сербия на Евро-2024

Сборные Дании и Сербии сыграют на чемпионате Европы 25 июня 2024 года. Трансляцию игры в Мюнхене можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Во вторник, 25 июня, состоятся четыре встречи в рамках групп С и D на Евро-2024. Одна из них состоится в Мюнхене, где сойдутся между собой Дания и Сербия, пишет 24 Канал.

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В поисках первой победы

Сербы оказались на грани вылета после первых туров. Команда Стойковича показала неплохую игру против Англии, но все же соперник одержал победу на классе.

А вот против Словении "белые орлы" наоборот едва не опозорились, вырвав ничью в компенсированное время. Теперь же для прохода в плей-офф Сербии необходимо брать три очка у Дании.

Сами скандинавы опережают соперника лишь на одно очко, ведь смогли не проиграть как Словении, так и Англии. В этом случае подопечных Хьюлманда устроит даже ничья, ведь словенцы вряд ли обыграют в параллельной встрече англичан.

Это позволит Дании выйти в плей-офф за второе место на Германию. Единственной потерей скандинавов является травма неосновного Дилейни, а вот Сербия уже должна обходиться без одного из своих лидеров Костича.

Ориентировочные составы:

: Шмейхель – Меле, Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Кристиансен – Хейбьерг, Хьюлманд, Эриксен – Винд, Хойлунд.: Райкович – Велькович, Миленкович, Павлович – Живкович. Илич, Лукич, Младенович – С. Милинкович-Савич, Тадич – Влахович.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Дания – Сербия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Сербия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.