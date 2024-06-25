У вівторок, 25 червня, відбудуться чотири зустрічі в рамках груп С та D на Євро-2024. Одна із них відбудеться у Мюнхені, де зійдуться між собою Данія та Сербія, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

В пошуках першої перемоги

Серби опинились на межі вильоту після перших турів. Команда Стойковича показала непогану гру проти Англії, але все ж суперник здобув перемогу на класі.

А ось проти Словенії "білі орли" навпаки ледь не зганьбились, вирвавши нічию в компенсований час. Тепер же для проходу у плей-оф Сербії необхідно брати три очки у Данії.

Самі скандинави випереджають суперника лише на одне очко, адже змогли не програти як Словенії, так і Англії. В цьому випадку підопічних Х'юлманда влаштує навіть нічия, адже словенці навряд чи обіграють у паралельній зустрічі англійців.

Це дозволить Данії вийти у плей-оф за другого місця на Німеччину. Єдиною втратою скандинавів є травма неосновного Ділейні, а от Сербія вже має обходитись без одного зі своїх лідерів Костича.

Орієнтовні склади:

Данія: Шмейхель – Мелє, Андерсен, Крістенсен, Вестергор, Крістіансен – Гейб'єрг, Х'юлманд, Еріксен – Вінд, Гойлунд.

Сербія: Райкович – Велькович, Міленкович, Павлович – Живкович. Іліч, Лукич, Младенович – С. Мілінкович-Савич, Тадич – Влахович.

Читайте також Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Данія – Сербія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Данія – Сербія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.