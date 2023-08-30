Шахтер сохранил нападающего сборной Украины, несмотря на интерес из топовой лиги Европы

Донецкому Шахтеру удалось договориться с Данилой Сиканом. Стороны продлили контракт еще на 5 лет.

Теперь Данила Сикана с "горняками" увязывает соглашение до 30 июня 2028 года. Хотя раньше были слухи, что нападающий отказывается от предложения Шахтера на улучшенных финансовых условиях. Ведь хочет продолжить свою карьеру в какой-то из топовых лиг Европы.

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Удалось то, что не смогли сделать с Трубиным

Сикан попадал в интересы сразу нескольких клубов итальянской Серии А.

Однако теперь футболиста связывает с Шахтером новый долговременный контракт, ранее рассчитанный до конца июня 2024-го. "Горнякам" удалось сделать то, что не удалось при переговорах с вратарем Анатолием Трубиным, который уже стал футболистом лиссабонской Бенфики.

Дончане могут солидно заработать, если продадут украинца в последующие годы. Теперь Сикан не покинет донецкий клуб бесплатно. Его трансферную стоимость оценивают в 4 миллиона евро (данные Transfermarkt).

Параллельно чемпион Украины-2022/2023 продолжает усиливать команду иностранными футболистами. Недавно к команде присоединился грузин из скандальной Црвены Звезды Иракли Азаров, который уже дебютировал за дончан.

Относительно Сикана, Даниил в новом сезоне выходил на футбольное поле в 5 матчах, в которых сбил гол и отдал ассист.

Напомним, что Сикан является основным форвардом "горняков" при отсутствии Лассины Траоре, получившего серьезную травму. Футболиста уже прооперировали, теперь его ждет восстановление.

Карьера "горняка" Даниила Сикана