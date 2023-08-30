Тепер Данила Сікана із "гірниками" пов'язує угода до 30 червня 2028 року. Хоча раніше були чутки, що нападник відмовляється від пропозиції Шахтаря на покращених фінансових умовах. Адже хоче продовжити свою кар'єру у якомусь із топових ліг Європи.

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Вдалось те, що не змогли зробити з Трубіним

Сікан потрапляв в інтереси одразу декількох клубів італійської Серії А.

Однак тепер футболіста пов'язує із Шахтарем новий довготривалий контракт, який раніше був розрахований до кінця червня 2024-го. "Гірникам" вдалось зробити те, що не вдалось при перемовинах із воротарем Анатолієм Трубіним, який вже став футболістом лісабонської Бенфіки.

Донеччани можуть солідно заробити, якщо продадуть українця у наступні роки. Тепер Сікан не покине донецький клуб безкоштовно. Його трансферну вартість оцінюють у 4 мільйони євро (дані Transfermarkt).

Паралельно з тим чемпіон України-2022/2023 продовжує підсилювати команду іноземними футболістами. Нещодавно до команди приєднався грузин зі скандальної Црвени Звєзди Іраклі Азаров, який вже дебютував за донеччан.

Щодо Сікана, то Данило у новому сезоні виходив на футбольне поле у 5 матчах, у яких збив гол та віддав асист.

Нагадаємо, що Сікан є основним форвардом "гірників" за відсутності Лассіни Траоре, який отримав серйозну травму. Футболіста вже прооперували, тепер на нього чекає відновлення.

Кар'єра "гірника" Данила Сікана