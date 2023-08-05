Контракт 22-летнего нападающего с Шахтером истекает 30 июня 2024 года. Поэтому "горняки" решили сесть с круглого стола с футболистом, чтобы поговорить о продлении соглашения. Однако, договоренность пока идет не с планом донецкого клуба.
Достойно внимания Не хватает 10 миллионов: Бенфика начала торги по Трубину, Шахтер пока не в восторге
Когда не все решают солидные деньги
Шахтер предлагает Данилу Сикану зарплату на улучшенных условиях. Но футболист не ведется на деньги чемпиона УПЛ-2022/2023.
Форварда хочет продолжить свою карьеру в европейском топ-чемпионате, откуда к нему уже есть интерес. Сиканом интересуются сразу несколько клубов из итальянской Серии А.
Тем более, что у Сикана уже есть опыт выступлений с границей. С января 2022 по конец июня того же года Даниил выступал в аренде в немецкой Ганге.
В новом сезоне Сикан уже принял участие в двух матчах УПЛ. Правда, еще не открыл счет своим голам.
Карьера Даниил Сикана в Шахтере
- В январе 2019 перешел из структуры Карпат в Шахтер-2. Однако "горняки" отдали Сикана в аренду в Мариуполь.
- Летом 2020 присоединился к первой команде донецкого клуба. После чего форварда снова ждала аренда в Мариуполь.
- Сикан никак не мог надолго задержаться в Шахтере, потому уехал в аренду в немецкую Ганзу.
- 30 июня 2022 года вернулся из аренды и больше пока не бросал "горняков".
- В футболке Шахтера Сикан уже провел 57 матчей (11 голов и 3 ассиста). Это пока самое большое количество поединков для Данила за один клуб.
- С дончанами получил три трофея.