Контракт 22-летнего нападающего с Шахтером истекает 30 июня 2024 года. Поэтому "горняки" решили сесть с круглого стола с футболистом, чтобы поговорить о продлении соглашения. Однако, договоренность пока идет не с планом донецкого клуба.

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Когда не все решают солидные деньги

Шахтер предлагает Данилу Сикану зарплату на улучшенных условиях. Но футболист не ведется на деньги чемпиона УПЛ-2022/2023.

Форварда хочет продолжить свою карьеру в европейском топ-чемпионате, откуда к нему уже есть интерес. Сиканом интересуются сразу несколько клубов из итальянской Серии А.

Тем более, что у Сикана уже есть опыт выступлений с границей. С января 2022 по конец июня того же года Даниил выступал в аренде в немецкой Ганге.

В новом сезоне Сикан уже принял участие в двух матчах УПЛ. Правда, еще не открыл счет своим голам.

Карьера Даниил Сикана в Шахтере