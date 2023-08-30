"Аристократы" предлагали Арсеналу совершить обмен футболистами. Челси хотело получить Эмиля Смит-Роу, отдав в обойму "канониров" украинского левого вингера Михаила Мудрика. Но здесь клуб Александра Зинченко проявил свою гордость и отказался от предложения "синих".

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Такой мог стать "канониром", если бы не категоричность Арсенала

Вроде бы Челси пыталось устроить украинца в другой клуб из-за его проблем с дисциплиной. Хотя здесь что-то не очень сходится, если учитывать тот факт, что Мудрик во время тренировочного процесса. Он покидает поле последним в команде, отрабатывая дополнительно на футбольном поле.

Михаил очень много времени после тренировок с командой проводит сам в зале, чтобы усовершенствовать свои умения на футбольном поле. Его безумная скорость и дриблинг не просто талант предоставлен ему с рождения, а огромный труд над собой.

Перед сезоном-2023/2024 украинец не попал в список футболистов, которых в Челси больше не видит новый главный тренер Маурисио Почеттино. Бывший наставник Тоттенхэма не раз заявлял, что в будущем рассчитывает на Михаила. А после этого последовал такой странный инсайд о дисциплине и вероятный его трансфер в другой коллектив.

Отметим, что "аристократы" хотели обменять Мудрика на футболиста, который тоже может сыграть в полузащите слева, а также в центре поля. 23-летний Смит-Роу тоже футболист направлен на атакующие действия, но его Арсенал решил оставить себе.

Интересно, отказ ли Арсенала, это обида на Мудрика, который зимой 2023-го брал не "канониров"? Или просто руководство видит большие перспективы у Смит-Роу, чем у Михаила?

К слову. В текущем сезоне Мудрик дважды выходил на футбольное поле и отыграл всего лишь 54 минуты в футболке Челси. На одной из тренировок "синих" Михаил получил травму. Из-за которой уже пропустил предыдущий поединок против Лутона, ставшего для "аристократов" победным 3:0.