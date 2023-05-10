Даніїл Пивоваренко вперше викликаний до заявки збірної України з волейболу. Волейболіст ще й є наймолодшим учасником у цьому розширеному списку. Однак його особа є доволі скандальною.
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Зароблять криваві гроші
З 2021-го року 19-річний український волейболіст виступав за молодіжну команду новосибірського Локомотива. Пивоваренко виступав у ворожій Росії навіть тоді, коли ця країна почала повномасштабне вторгнення в його рідну Україну.
Відзначимо, що у березні 2022-го Локомотив здобув "бронзу" Молодіжної ліги Росії, а український волейболіст був присутній на церемонії нагородження російського клубу.
Також Даніїл поза волейболом не приховував свого задоволення від життя у країні-окупанта. У березні 2022 року Пивоваренко викладав у своєму інстаграмі світлини з відпочинку "на болотах", поки над головами українські літали ворожі ракети, які продовжують це робити.
Після чого Даніїл перебрався в Іспанію, де останній сезон грав за команду Ріо Дуеро. Однак його російське минуле серйозно зіпсувало репутацію Пивоваренку.
Тепер українські уболівальники бачать прізвище Пивоваренка, який заробляв гроші на крові, у розширеному списку збірної на Золоту Євролігу. Якесь дике рішення від тренерського штабу нашої національної команди та Угіса Крастіньша.