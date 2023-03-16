Включил дурака: первая ракетка России заговорил о мире во время вопроса о войне в Украине

Первая ракетка России Даниил Медведев впал в неудобную для него ситуацию на пресс-конференции после выхода в полуфинал WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Журналист спросил у российского теннисиста войну в Украине.

Цирк на пресс-конференции начался с этого. что ее модератор всеми силами пытался помешать одному из журналистов спросить у Даниила Медведева, что он думает о войне в Украине. Российский теннисист решил сделать из себя "пушистого" и несколько отбелить свою репутацию молчаливого теннисиста в теме войны между Россией и Украиной.

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Медведев: Я за мир во всем мире

Однако не сказал ничего нового и того, что бы открыто осуждало действия его враждебной страны в Украине. Медведев заявил, что этот вопрос очень сложный и выразил свои соболезнования украинским теннисистам. Но не стал публично называть слово "война".

Даниил припомнил недавнюю отказ украинки Леси Цуренко играть на Индиан-Уэллс против белоруски Арины Соболенко. Россиянин заверил, что узнал эту ситуацию только на следующий день и не знает деталей.

Также своим вопросом журналист задел слова первой ракетка мира Иги Швентек, которая солидарна с Цуренко и понимает ее решение об отказе от поединка.

Говоря о топ-игроках, конечно, у нас есть ответственность, и зависит от того, как каждый человек, каждый в отдельности, будет с ним справляться и соблюдать. Я всегда говорил одно и то же: я за мир во всем мире. И если честно это все, что я могу сказать,

– ответил Медведев.

Даниил Медведев снова включил свою заезженную пластинку в повтор, говоря о мире во всем мире. Мог бы уже придумать что-то более оригинальное.

На что представитель СМИ привел еще один конкретный вопрос: "Вы уже много месяцев говорите, что Вы за мир, и это прекрасно, но хотели бы Вы, чтобы в Украине прекратилась война?"

Я скажу, потому что я думаю, что в моем ответе есть ответ на этот вопрос, что я за мир. Поэтому я повторю тот же ответ, потому что я думаю, что это ответ на ваш вопрос,

– сказал российский теннисист.

Отметим, что Медведев, занимающий 6-ю строчку мирового рейтинга ATP, в полуфинале Индиан-Уэллс сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо. Поединок состоится 18 марта. Другая полуфинальная пара еще не определилась.