Из-за войны в Украине мировой спорт наложил серьезные санкции на россиян и беларусов. При этом сами представители стран-террористок решили молчать о войне и делать заявления о "спортивной политике".

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Одной из самых ярких персон в этом аспекте является теннисистка Арина Сабаленко. Вторая ракетка мира долго избегала вопросов об участии ее Родины в геноциде украинцев.

Давление на беларуску

Эта история добилась пика на Ролан Гаррос. Беларускую постоянно спрашивали о войне украинские и иностранные СМИ, из-за чего она решила не посещать пресс-конференции, цинично заявляя, что чувствует себя в опасности.

Сабаленка стала одной из героинь сериала Break Point на Netflix. В нем она рассказала о страданиях от давления со стороны СМИ и потому, что ее ненавидят, потому что она является гражданкой страны-террористки.

Я из Беларуси, поэтому мне было очень плохо. Это очень тяжело, с чем они сталкиваются. Если бы я могла на это как-то повлиять, то, конечно, я сделала бы все возможное, чтобы все остановить. Все заговорили о том, что нужно забанить всех игроков из России и Беларуси. Я подумала, что все смотрят на меня как-то странно. Мне стало казаться, что все ненавидят меня из-за моей страны. После матча я открыла инстаграмм и первое, что увидела, была фраза "ты умрешь" или "я желаю, чтобы вся твоя семья умерла от рака" и так далее. Когда я вижу эти сообщения, у меня больше нет сил выносить такое. Это уже слишком,

– пожаловалась Сабаленко.

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Арина Сабаленко и война в Украине

Напомним, что Арина в 2020 году поддержала кровавый режим Александра Лукашенко, который кровавым способом разогнал митинги протестующих против откровенной фальсификации выборов. Долгое время теннисистка пыталась избегать факта поддержки диктатора.

В конце концов, во время недавнего Ролан Гаррос она все же признала, что не поддерживает войну и политику Лукашенко. Но была ли эта позиция откровенной? Или же Арина просто сказала те слова, которые должен озвучить любой адекватный человек? Остается только догадываться.

При этом самая спортсменка живет в США, а не Беларуси. А ее бойфрендом является хоккеист Константин Кольцов. Он тоже поддерживал режим Лукашенко, а в прошлом году еще выступил с поддержкой войны в Украине.