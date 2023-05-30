Тьягу Селбот Уайлд (Бразилия) – Даниил Медведев 3:2 (7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4)

В Париже начался второй в этом году турнир Grand Slam Ролан Гаррос. В мужском соревновании на старт вышли 128 лучших теннисистов мира, пишет 24 канал.

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К сожалению, украинцев среди них нет. Впрочем, первый круг подарил положительные эмоции для болельщиков тенниса из Украины. На первом же оппоненте облажался лучший теннисист из России и вторая ракетка мира Даниил Медведев.

Характер бразильца

Спортсмену достался далеко не самый сложный соперник – бразилец Тьягу Селбот Уайлд. Теннисисту, который идет 172-м в рейтинге АТР, для прохождения в основную сетку пришлось против трех раундов квалификации.

Первый сет бразилец забрал в тайбрейке, но следующий уже оказался за Медведевым (также 7:6). После третьего казалось, что Даниил на классе возобладает, ведь Селбот Уайлд почти не сопротивлялся (2:6).

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Медведев – неудачник Ролан Гарроса

Впрочем, оказалось, что Тьягу накапливал силы. Бразилец выиграл два последних сета и сенсационно прошел россиянина. Интересно, что это первый случай в XXI веке, когда игрок из топ-2 рейтинга АТР покидает Ролан Гаррос в первом круге.

Правда, именно в ситуации с Медведевым это не удивительно. Дело в том, что Даниил неудачно выступает именно на французском турнире Grand Slam. С семи своих стартов на Ролан Гаррос россиянин пять раз выбыл в первом раунде.