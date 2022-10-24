Футболист ужгородского клуба погиб в боях за Херсон: он спасал раненого побратима

Известный игрок в американский футбол Даниил Богуславский отдал свою жизнь за независимость Украины. Спортсмен был игроком клуба Ужгородские лесорубы.

Каждый день Украина теряет своих героев, которые ушли защищать Родину на войне с Россией. На фронт отправились тысячи ребят, в том числе немало людей из спортивного мира.

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Одним из них был игрок по американскому футболу Даниил Богуславский. Стало известно, что спортсмен погиб от обстрела кафиров на Херсонском направлении.

Даниил осуществлял эвакуацию побратима, раненного на поле боя неподалеку от села Новая Каменка (Бериславский район). Сам Богуславский вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения.

Футболист клуба Ужгородские лесорубы служил в 128-й горно-штурмовой бригаде Закарпатья. Его направление – стрелок-помощник гранатометчика.

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До войны Даниил успешно выступал ужгородский клуб. Вместе с ним он стал трехкратным чемпионом Украины и кандидатом в мастера спорта. Также спортсмен приобщался к деятельности в Закарпатской Федерации американского футбола.

Ранее на войне за независимость Украины погиб один из лидеров фанатского движения Динамо Максим Яловцов по прозвищу "Регбист". 18 октября с воином простились в Михайловском соборе Киева.