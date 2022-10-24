Щодня Україна втрачає своїх героїв, які пішли захищати Батьківщину на війні з Росією. На фронт відправились тисячі хлопців та дівчат, в тому числі чимало людей зі спортивного світу.

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Одним з них був гравець з американського футболу Данило Богуславський. Стало відомо, що спортсмен загинув від обстрілу окупантів на Херсонському напрямку

Данило здійснював евакуацію побратима, який був поранений на полі бою неподалік від села Нова Кам'янка (Бериславський район). Сам Богуславський вступи до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення.

Футболіст клубу Ужгородські лісоруби служив у 128-ій гірсько-штурмовій бригаді Закарпаття. Його напрямок – стрілець-помічник гранатометника.

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До війни Данило успішно виступав ужгородський клуб. Разом з ним він став триразовим чемпіоном України та кандидатом у майстри спорту. Також спортсмен долучався до діяльності в Закарпатській Федерації американського футболу.

Раніше на війні за незалежність України загинув один із лідерів фанатського руху Динамо Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст". 18 жовтня із воїном попрощались у Михайлівському соборі Києва.