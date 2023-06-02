Бывший защитник "молодежки" раскрыл новые детали своего обновления после клинической смерти

Защитник АЭКа Олег Данченко, выступавший в аренде в луганской Заре, вскоре ляжет на операционный стол. По словам футболиста, операция избавит его от проблем со здоровьем.

В настоящее время Данченко проходит последние подготовительные процедуры в столице Украины. После чего Олег вернется в расположение греческого АЭКа.

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Впереди ждет ключевая операция

Уже в Греции или Германии украинскому футболисту сделают операцию, которая должна знать все вопросы по здоровью защитника, поигравшего в аренде в луганской Заре. Вероятно, выбор места хирургического вмешательства будет в пользу Греции. В то же время Германия будет в статусе запасного варианта.

Напомним, что в аренде в Заре, которая была с 14 января 2022-го, Данченко провел всего 17 матчей в сезоне-2022/2023, в которых отметился одним ассистом. Аренда футболиста была рассчитана до конца сезона, после чего он вернется в греческий клуб.

На зимнем собрании луганского клуба в Турции произошел ужасный случай – у футболиста трижды остановилось сердце. Только находившиеся рядом с местом инцидента австрийские врачи смогли спасти жизнь украинцу благодаря дефибриллятору.

12 февраля Данченко оказался на грани жизни и смерти, пережив клиническую смерть. Олега вернули с того света. Футболиста отправили в больницу, где он попал в реанимацию. К счастью, все обошлось без летальных исходов. Уже через несколько дней Олег приехал на один из товарищеских матчей Зари.

Также в феврале появилась информация, что АЭК, которому принадлежит контракт Данченко, отправил за украинцем специальный самолет, чтобы забрать его для лечения. Самолет был оборудован отделением интенсивной терапии и в сопровождении медиков.

15 января 2022 года появилась жуткая информация. В ДТП в Одессе погибла девушка Виктория, жена защитника Олега Данченко. Пара была замужем за июль 2020-го года.