30 июня 2023 года у Артема Беседина заканчивается арендное соглашение с кипрским клубом. После чего футболист должен вернуться в Динамо.
Читайте также Избавляются от украинцев: еще один европейский клуб выбросил экс-футболиста сборной за дверь
Вряд ли сможет составить конкуренцию забивному Ванату
Омония не захотела выкупать контракт 27-летнего нападающего у киевского клуба или продлевать с ним срок аренды. На Кипре остались недовольны тем, как проявил себя Беседин за эти почти 6 месяцев.
Если информация от источника подтвердится, то уже в сезоне-2023/2024 Беседин снова будет выступать в УПЛ, если киевляне не захотят снова отправить Артема в аренду или вообще избавиться от незабивного нападающего. Ведь место на острие атаки закрепил за собой 21-летний Владислав Ванат.
Напомним, что Беседин ушел в аренду в Омонию 31 января 2023 года. С того момента Артем провел за кипрский клуб 15 матчей, в которых забил всего один гол и отдал один ассист. Очень скупа результативность, как для форварда. К этому провалу добавила еще и травма связь, которую украинец получил в конце сезон.
Неудивительно, почему Омония не захотела продолжать сотрудничество с Бесединым.
- Отметим, что в Омонии выступает еще один украинец Роман Безус, который в прошедшем сезоне провел 35 матчей за кипрский клуб.
- Омония закончила сезон-2022/2023 на 6-м месте в Первом дивизионе Кипра.
- Однако одержала победу в Кубке страны, в финале минимально обыграв АЭЛ 0:1. Завоевать кубок команде помог лишь Безус, Беседин пропустил матч из-за травмы.