30 июня 2023 года у Артема Беседина заканчивается арендное соглашение с кипрским клубом. После чего футболист должен вернуться в Динамо.

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Вряд ли сможет составить конкуренцию забивному Ванату

Омония не захотела выкупать контракт 27-летнего нападающего у киевского клуба или продлевать с ним срок аренды. На Кипре остались недовольны тем, как проявил себя Беседин за эти почти 6 месяцев.

Если информация от источника подтвердится, то уже в сезоне-2023/2024 Беседин снова будет выступать в УПЛ, если киевляне не захотят снова отправить Артема в аренду или вообще избавиться от незабивного нападающего. Ведь место на острие атаки закрепил за собой 21-летний Владислав Ванат.

Напомним, что Беседин ушел в аренду в Омонию 31 января 2023 года. С того момента Артем провел за кипрский клуб 15 матчей, в которых забил всего один гол и отдал один ассист. Очень скупа результативность, как для форварда. К этому провалу добавила еще и травма связь, которую украинец получил в конце сезон.

Неудивительно, почему Омония не захотела продолжать сотрудничество с Бесединым.