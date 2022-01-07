Дам им прикурить, – МакГрегор обратился с угрозой к Неймару и чемпиону UFC
7 января 2022 , 12:11Читати новину українською
Источник:инстаграм Конора МакГрегора
Эпатажный боец смешанных единоборств Конор МакГрегор обратился к звездному футболисту Неймару и чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре. Ирландец прокомментировал совместное фото спортсменов.
Вспомнил о своем титуле
В своем инстаграме МакГрегор опубликовал общую фотографию спортсменов из Южной Америки.
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На фото Оливейра и Неймар позировали перед камерой с чемпионским поясом Чарльза, которым владел МакГрегор. Похоже, что ирландца это очень возмутило.
Дам прикурить им обоим,
– подписал снимок Конор.
Конор обратился к Неймару и Оливейре в сети / Фото из инстаграма МакГрегора
Карьера МакГрегора
- 33-летний ирландец одержал 22 победы и проиграл 6 боев в карьере. Он выступает в легком весе.
- В конце октября 2021 года Конор сообщил, что полностью восстановился после травмы и провел первую тренировку.
- В 2021 году звездный боец дважды выходил на ринг против Дастина Порье. Он дважды терпел поражение, а в последнем поединке сломал ногу.