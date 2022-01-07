Вспомнил о своем титуле

В своем инстаграме МакГрегор опубликовал общую фотографию спортсменов из Южной Америки.

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На фото Оливейра и Неймар позировали перед камерой с чемпионским поясом Чарльза, которым владел МакГрегор. Похоже, что ирландца это очень возмутило.

Дам прикурить им обоим,

– подписал снимок Конор.

Конор обратился к Неймару и Оливейре в сети / Фото из инстаграма МакГрегора

Карьера МакГрегора