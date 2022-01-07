Згадав про свій титул

У своєму інстаграмі МакГрегор опублікував спільну світлину спортсменів із Південної Америки.

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На фото Олівейра та Неймар позували перед камерою із чемпіонським поясом Чарльза, яким раніше володів Макгрегор. Схоже, що ірландця це неабияк обурило.

Дам прикурити їм обом,

– підписав знімок Конор.



Конор звернувся до Неймара та Олівейра в мережі / Фото інстаграм МакГрегора

Кар'єра МакГрегора