Украинская теннисистка уступила представительнице Хорватии в двух сетах – 2:6, 5:7. Даяна Ястремская стала второй украинкой, вылетевшей из Ролан Гаррос-2023.

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Ястремская: Меня это не цепляет, но просто где-то иногда немного досадно

Перед поединком Ястремская рассказала о критике со стороны фанатов и невозможности вернуться в Украину. Сама Даяна родом из Одессы.

Украинка призналась, что получает в свою сторону много критики и грязи от людей, которые даже не догадываются, как сложно продолжать играть на своем уровне, а делают выводы из-за фотографий в соцсетях.

В пример Ястремская поставила свой матч против Бушара в Мадриде, когда в тот день она узнала ужасное известие – у нее умер дедушка, который всегда являлся настоящим примером для нее.

Обратите внимание! Большая потеря в семье Ястремской произошла 26 мая.

"Я на это не обращаю внимание, меня это не цепляет, но просто где-то иногда немного досадно, что люди, не зная всего, что происходит у тебя в жизни, осуждают тебя, пишут, что ты не концентрируешься на теннисе. Например, когда ты выставляешь фотографию из жизни или какое-то видео, то сразу же начинают осуждать, что вот тебе нужно поменьше гулять, надо поменьше то, поменьше это. желание вернуться туда, где ты была, и стать еще лучше", – рассказала Даяна.

Также украинская теннисистка неожиданно упрекнула своих земляков, которые тоже набрасываются на нее с критикой. Ястремская дала совет украинским болельщикам.

Просто очень хочется, особенно украинских болельщиков, немного больше поддержки, немного больше позитива. Очень часто мне присылают скрины, как многие тебя во время матча просто опускают в разных группах, в комментариях, и причем это твои же люди из твоей страны. Хотелось бы, конечно, чтобы больше позитива направляли украинским игрокам, потому что не всегда теннисисты рассказывают все, что происходит у них в жизни и с чем они сталкиваются, с какими трудностями. Так что мне кажется, это просто от себя такое пожелание, чтобы немного люди спокойнее реагировали на неудавшиеся результаты,

– добавила Ястремская.

Даяна рассказала, что между турнирами всегда возвращалась домой, ведь родные стены помогали ей восстановить. Но это было в мирное время. Теперь же ситуация кардинально иная, к которой Ястремской сложно привыкнуть.

Последний раз Даяна была в родной Одессе еще перед Кубком Билли Джин Кинг. Тогда Ястремской удалось на несколько дней вырвать домой и съездить в Киев к своему уже покойному дедушке. Это была их последняя встреча перед его гибелью.

Также Ястремская рассказала, что в квартире Ниццы живет мама и младшая сестра Иванка, которая тренируется в этом французском городе. Однако даже это не то, чего хотела бы Даяна, привыкшая возвращаться в Украину среди плотного графика соревнований.

К слову. В обновленном рейтинге WTA Даяна Ястремская потеряла три позиции и занимает 144-ю строчку мирового списка. В 2023 году украинка заработала более 186 тысяч долларов призовых.