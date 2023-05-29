Українська тенісистка поступилась представниці Хорватії у двох сетах – 2:6, 5:7. Даяна Ястремська стала другою українкою, яка вилетіла з Ролан Гаррос-2023.

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Ястремська: Мене це не чіпляє, але просто десь іноді трохи прикро

Перед поєдинком Ястремська розповіла про критику зі сторони фанатів та неможливість повернутись назад в Україну. Сама Даяна родом із Одеси.

Українка зізналась, що отримує у свою сторону багато критики та бруду від людей, які навіть не здогадуються, як складно продовжувати грати на своєму рівні, а роблять висновки через світлини у соцмережах.

У приклад Ястремська поставила свій матч проти Бушар у Мадриді, коли у той день вона дізналась жахливу звістку – у неї помер дідусь, який завжди був справжнім прикладом для неї.

Зверніть увагу! Велика втрата у сім'я Ястремської сталась 26 травня.

"Я на це не звертаю увагу, мене це не чіпляє, але просто десь іноді трохи прикро, що люди, не знаючи всього, що відбувається у тебе в житті, засуджують тебе, пишуть, що ти не концентруєшся на тенісі. Наприклад, коли ти виставляєш фотографію з життя або якесь відео, то одразу ж починають засуджувати, що ось тобі треба поменше гуляти, треба поменше те, поменше це. Люди, ви просто не знаєте, скільки вкладається праці, скільки вкладається часу і поту в роботу і яке присутнє величезне бажання повернутися туди, де ти була, і стати ще кращою", – розповіла Даяна.

Також українська тенісистка несподівано дорікнула своїм землякам, які теж накидуються на неї із критикою. Ястремська дала пораду українським уболівальникам.

Просто дуже хочеться, особливо від українських уболівальників, трохи більше підтримки, трохи більше позитиву. Дуже часто мені надсилають скріни, як багато хто тебе під час матчу просто опускає в різних групах, у коментарях, і причому це твої ж люди, з твоєї ж країни. Хотілося б, звісно, щоб більше позитиву спрямовували українським гравцям, тому що не завжди тенісисти розповідають усе, що відбувається в них у житті і з чим вони стикаються, з якими труднощами. Тож мені здається, це просто від себе таке побажання, щоб трохи люди трошки спокійніше реагували на невдалі результати,

– додала Ястремська.

Даяна розповіла, що між турнірами завжди поверталась додому, адже рідні стіни допомагали їй у відновленні. Але це було у мирний час. Тепер ж ситуація кардинально інша, до якої Ястремській складно звикнути.

Востаннє Даяна була у рідній Одесі ще перед Кубком Біллі Джин Кінг. Тоді Ястремській вдалось на декілька днів вирвати додому та з'їздити у Київ до свого вже покійного дідуся. Це була їх остання зустріч перед його смертю.

Також Ястремська розповіла, що у квартирі в Ніцці живе мама та молодша сестра Іванка, яка тренується у цьому французькому місті. Однак навіть це не те, чого б хотіла Даяна, яка звикла повертатись в Україну поміж щільного графіка змагань.

До слова. В оновленому рейтингу WTA Даяна Ястремська втратила три позиції та посідає 144-й рядок світового списку. У 2023 році українка заробила понад 186 тисяч доларів призових.