149-я ракетка мира сообщила печальную весть через свою страницу в соцсетях, выложив несколько фотографий со своим дедушкой. Украинская теннисистка показала все награды дедушки, которые он приобрел при жизни.

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Ястремская: Ты всегда был примером для всех

Даяна Ястремская призналась, что именно дедушка Иван открыл ей дверь в мир спорта, а именно в теннис, когда ей было всего 5 лет. Он всегда гордился и верил в теннисистку во время ее триумфов и неудач. Дедушка был для спортсменки настоящим примером, поэтому эта потеря очень болезненна для семьи теннисистки и самой Даяны.

26.04.2023. Сегодня умер мой дедушка. Человек, открывший для меня дверь в спорт. Человек, который всегда гордился мной и верил в меня! Ты всегда был примером для всех! Почивай с миром. Твоя вера со мной,

– написала теннисистка.



Умер дедушка Даяны Ястремской / Коллаж 24 Канала из фотографий теннисистки

Редакция сайта 24 Канала выражает искренние соболезнования семье Даяны Ястремской по поводу смерти дедушки.

Отметим, что в этот день Ястремская провела свой матч на турнире в Мадриде против соперницы из Канады Эжени Бушар (WTA №285). Украинка была фавориткой этого противостояния, но уступила в трех сетах – 7:6 и дважды по 2:6, 2:6. Возможно, Даяна узнала о смерти дедушки перед поединком или по его ходу, и это повлияло на ее моральное состояние и игру на мадридском корте.