Цыганков может подарить Жироне дебютный выход в еврокубки: какие шансы и кто конкуренты
Украинец стал важной частью каталонского клуба, помог ему улучшить турнирное положение. Теперь у подопечных Мичелы есть неплохие шансы на выход в Лигу конференций, но календарь довольно непростой.
Жирона в шаге от Лиги конференций
Зимой Виктор Цыганков перебрался в Жирону. Вингер Динамо обошелся испанскому клубу в 5 миллионов евро, ведь его контракт с киевлянами истекал бы летом 2023 года.
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Вингер за месяц завоевал место в старте и уже успел записать на свой счет по три гола и голевые передачи. Во время его прихода команда располагалась посередине таблицы ближе к зоне вылета.
Теперь же, за семь туров до финиша, Жирона имеет неплохие шансы попасть в еврокубки. 24 канал. Напомним, что от Испании в Лигу конференции попадет 7-е место Ла Лиги, если Кубок не выиграет Осасуна (финал против мадридского Реала).
Турнирная таблица Ла Лиги (после 31 тура):
- Барселона – 76
- Реал – 65
- Атлетико – 63
- Сосьедад – 55
- Вильярреал – 50
- Бетис – 49
- Атлетик – 46
- Осасуна – 44
- Райо Вальекано – 43
- Жирона – 41
- Севилья – 41
- Мальорка – 40
- Сельта – 39
- Вальядолид – 35
- Альмерия – 33
- Валенсия – 33
- Кадис – 32
- Хетафе – 31
- Эспаньол – 28
- Эльче – 13
Пока каталонцы идут десятыми и отстают от седьмого Атлетика на 5 баллов. Впрочем, конкуренция в Ла Лиге серьезная, ведь на эту позицию претендуют аж семь команд.
Календарь борцов за Лигу конференций
|АТЛЕТИК
(46)
|ОСАСУНА
(44)
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
(43)
|ЖИРОНА
(41)
|СЕВИЛЬЯ
(41)
|МАЛЬОРКА
(40)
|СЕЛЬТА
(39)
|Мальорка (г)
|Сосьедад (д)
|Эльче (г)
|Севилья (г)
|Жирона (д)
|Атлетик (д)
|Вильярреал (г)
|Бетис (д)
|Барселона (г)
|Вальядолид (д)
|Мальорка (д)
|Эспаньол (г)
|Жирона (г)
|Хетафе (г)
|Вильярреал (г)
|Альмерия (д)
|Бетис (г)
|Сосьедад (г)
|Вальядолид (г)
|Кадис (д)
|Валенсия (д)
|Сельта (д)
|Атлетико (г)
|Эспаньол (д)
|Вильярреал (д)
|Бетис (д)
|Альмерия (г)
|Атлетик (г)
|Осасуна (г)
|Атлетик (д)
|Реал (г)
|Сельта (г)
|Эльче(г)
|Валенсия (д)
|Жирона (д)
|Эльче (д)
|Хетафе (г)
|Вильярреал (д)
|Бетис (д)
|Реал (д)
|Барселона (г)
|Кадис (г)
|Реал (г)
|Жирона (д)
|Мальорка (г)
|Осасуна (г)
|Сосьедад (г)
|Райо Вальекано (д)
|Барселона (д)
Плюсы и минусы календаря Жироны
Календарь у Жироны довольно интересен. "Красно-белые" должны сыграть сразу четыре лобовых поединка с прямыми конкурентами, при этом три из них – на выезде.
Еще три матча – против Сосьедад, Вильярреал и Бетис – будут нелегкими, ведь эти команды ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов. С другой стороны, Жирона уже отыграла все матчи против грандов, взяв уже с Цыганковым 4 очка в играх с Барселоной и Реалом.
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Севилья – темная лошадка
Каждого из конкурентов еще предстоит хотя бы один матч с грандом. Правда, чемпионская гонка в Испании уже закончилась, Барса де-факто чемпион. Поэтому каталонцы и мадридцы могут не выкладываться на максимум в играх Ла Лиги.
К слову, Севилья может еще самоустраниться из гонки за Лигу конференций. Андалусийцы продолжают свой путь в Лиге Европы, где в 1/2 финала сыграют с Ювентусом. Победа в этом турнире позволит Севилье автоматически попасть в Лигу чемпионов.