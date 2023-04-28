Жирона за крок від Ліги конференцій

Взимку Віктор Циганков перебрався у Жирону. Вінгер Динамо обійшовся іспанському клубу у 5 мільйонів євро, адже його контракт з киянами спливав би влітку 2023 року.

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Вінгер за місяць завоював місце у старті і вже встиг записати на свій рахунок по три голи та гольові передачі. Під час його приходу команда розташовувалась в середині таблиці ближче до зони вильоту.

Тепер же, за сім турів до фінішу, Жирона має непогані шанси потрапити у єврокубки, пише 24 канал. Нагадаємо, що від Іспанії у Лігу конференції потрапить 7 місце Ла Ліги, якщо Кубок не виграє Осасуна (фінал проти мадридського Реала).

Турнірна таблиця Ла Ліги (після 31 туру):

Барселона – 76 Реал – 65 Атлетіко – 63 Сосьєдад – 55 Вільярреал – 50 Бетіс – 49 Атлетік – 46 Осасуна – 44 Райо Вальєкано – 43 Жирона – 41 Севілья – 41 Мальорка – 40 Сельта – 39 Вальядолід – 35 Альмерія – 33 Валенсія – 33 Кадіс – 32 Хетафе – 31 Еспаньол – 28 Ельче – 13

Наразі каталонці йдуть десятими і відстають від сьомого Атлетіка на 5 балів. Втім конкуренція у Ла Лізі серйозна, адже на цю позицію претендують аж сім команд.

Календар борців за Лігу конференцій

АТЛЕТІК

(46) ОСАСУНА

(44) РАЙО ВАЛЬЄКАНО

(43) ЖИРОНА

(41) СЕВІЛЬЯ

(41) МАЛЬОРКА

(40) СЕЛЬТА

(39) Мальорка (г) Сосьєдад (д) Ельче (г) Севілья (г) Жирона (д) Атлетік (д) Вільярреал (г) Бетіс (д) Барселона (г) Вальядолід (д) Мальорка (д) Еспаньол (г) Жирона (г) Хетафе (г) Вільярреал (г) Альмерія (д) Бетіс (г) Сосьєдад (г) Вальядолід (г) Кадіс (д) Валенсія (д) Сельта (д) Атлетіко (г) Еспаньол (д) Вільярреал (д) Бетіс (д) Альмерія (г) Атлетік (г) Осасуна (г) Атлетік (д) Реал (г) Сельта (г) Ельче (г) Валенсія (д) Жирона (д) Ельче (д) Хетафе (г) Вільярреал (д) Бетіс (д) Реал (д) Барселона (г) Кадіс (г) Реал (г) Жирона (д) Мальорка (г) Осасуна (г) Сосьєдад (г) Райо Вальєкано (д) Барселона (д)

Плюси та мінуси календаря Жирони

Календар у Жирони доволі цікавий. "Червоно-білі" мають зіграти одразу чотири лобові поєдинки з прямими конкурентами, при цьому три з них – на виїзду.

Ще три матчі – проти Сосьєдада, Вільярреала та Бетіса – будуть нелегкими, адже ці команди ведуть боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів. З іншого боку Жирона вже відіграла всі матчі проти грандів, взявши вже із Циганковим 4 очки в іграх з Барселоною та Реалом.

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Севілья – темна конячка

Кожного із конкурентів ще чекає бодай один матч із грандом. Правда, чемпіонська гонка в Іспанії вже закінчилась, Барса де-факто чемпіон. Тому каталонці і мадридці можуть не викладатись на максимум в іграх Ла Ліги.

До слова, Севілья може ще самоусунутись із гонки за Лігу конференцій. Андалусійці продовжують свій шлях в Лізі Європи, де в 1/2 фіналу зіграють із Ювентусом. Перемога у цьому турнірі дозволить Севільї автоматично потрапити у Лігу чемпіонів.

Варто знати. Жирона жодного разу не виходила в єврокубки. Тому у Циганкова і компанії є відмінний шанс увійти в історію та ще більше прославити свої імена.