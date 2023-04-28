Жирона за крок від Ліги конференцій
Взимку Віктор Циганков перебрався у Жирону. Вінгер Динамо обійшовся іспанському клубу у 5 мільйонів євро, адже його контракт з киянами спливав би влітку 2023 року.
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Вінгер за місяць завоював місце у старті і вже встиг записати на свій рахунок по три голи та гольові передачі. Під час його приходу команда розташовувалась в середині таблиці ближче до зони вильоту.
Тепер же, за сім турів до фінішу, Жирона має непогані шанси потрапити у єврокубки, пише 24 канал. Нагадаємо, що від Іспанії у Лігу конференції потрапить 7 місце Ла Ліги, якщо Кубок не виграє Осасуна (фінал проти мадридського Реала).
Турнірна таблиця Ла Ліги (після 31 туру):
- Барселона – 76
- Реал – 65
- Атлетіко – 63
- Сосьєдад – 55
- Вільярреал – 50
- Бетіс – 49
- Атлетік – 46
- Осасуна – 44
- Райо Вальєкано – 43
- Жирона – 41
- Севілья – 41
- Мальорка – 40
- Сельта – 39
- Вальядолід – 35
- Альмерія – 33
- Валенсія – 33
- Кадіс – 32
- Хетафе – 31
- Еспаньол – 28
- Ельче – 13
Наразі каталонці йдуть десятими і відстають від сьомого Атлетіка на 5 балів. Втім конкуренція у Ла Лізі серйозна, адже на цю позицію претендують аж сім команд.
Календар борців за Лігу конференцій
|АТЛЕТІК
(46)
|ОСАСУНА
(44)
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
(43)
|ЖИРОНА
(41)
|СЕВІЛЬЯ
(41)
|МАЛЬОРКА
(40)
|СЕЛЬТА
(39)
|Мальорка (г)
|Сосьєдад (д)
|Ельче (г)
|Севілья (г)
|Жирона (д)
|Атлетік (д)
|Вільярреал (г)
|Бетіс (д)
|Барселона (г)
|Вальядолід (д)
|Мальорка (д)
|Еспаньол (г)
|Жирона (г)
|Хетафе (г)
|Вільярреал (г)
|Альмерія (д)
|Бетіс (г)
|Сосьєдад (г)
|Вальядолід (г)
|Кадіс (д)
|Валенсія (д)
|Сельта (д)
|Атлетіко (г)
|Еспаньол (д)
|Вільярреал (д)
|Бетіс (д)
|Альмерія (г)
|Атлетік (г)
|Осасуна (г)
|Атлетік (д)
|Реал (г)
|Сельта (г)
|Ельче (г)
|Валенсія (д)
|Жирона (д)
|Ельче (д)
|Хетафе (г)
|Вільярреал (д)
|Бетіс (д)
|Реал (д)
|Барселона (г)
|Кадіс (г)
|Реал (г)
|Жирона (д)
|Мальорка (г)
|Осасуна (г)
|Сосьєдад (г)
|Райо Вальєкано (д)
|Барселона (д)
Плюси та мінуси календаря Жирони
Календар у Жирони доволі цікавий. "Червоно-білі" мають зіграти одразу чотири лобові поєдинки з прямими конкурентами, при цьому три з них – на виїзду.
Ще три матчі – проти Сосьєдада, Вільярреала та Бетіса – будуть нелегкими, адже ці команди ведуть боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів. З іншого боку Жирона вже відіграла всі матчі проти грандів, взявши вже із Циганковим 4 очки в іграх з Барселоною та Реалом.
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Севілья – темна конячка
Кожного із конкурентів ще чекає бодай один матч із грандом. Правда, чемпіонська гонка в Іспанії вже закінчилась, Барса де-факто чемпіон. Тому каталонці і мадридці можуть не викладатись на максимум в іграх Ла Ліги.
До слова, Севілья може ще самоусунутись із гонки за Лігу конференцій. Андалусійці продовжують свій шлях в Лізі Європи, де в 1/2 фіналу зіграють із Ювентусом. Перемога у цьому турнірі дозволить Севільї автоматично потрапити у Лігу чемпіонів.