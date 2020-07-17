Вингер национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков вошел в тройку лучших бомбардиров этого сезона. Он уступает только Мораесу и Филиппову.

Дубль Цыганкова в матче против "Зари" вывел его в топ-3 бомбардиров сезона УПЛ, сообщает Dynamomania.

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Вырвался в лидеры

В активе 22-летнего футболиста 14 мячей в 26 поединках.

Опережают Виктора Цыганкова лишь Жуниор Мораес ("Шахтер") – 20 мячей и Александр Филиппов ("Десна") – 16 мячей.

Также в группе лучших бомбардиров чемпионата находятся "динамовцы" Беньямин Вербич (11 мячей), который получил травму в начале поединка с луганской командой (3:1) и Виталий Буяльский (9 мячей).

Добавим, что киевляне победили "Зарю" и опережают команду Скрипника на два пункта в борьбе за серебро УПЛ.

Ранее сообщалось, что руководство киевлян хочет способствовать развитию футболиста и дало согласие отпустить его в хороший европейский клуб. Несколько европейских клубов следят за молодым украинцем и хотели бы видеть его в своем составе.

Цыганков в "Динамо"