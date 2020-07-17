Цыганков стремительно ворвался в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ
Вингер национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков вошел в тройку лучших бомбардиров этого сезона. Он уступает только Мораесу и Филиппову.
Дубль Цыганкова в матче против "Зари" вывел его в топ-3 бомбардиров сезона УПЛ, сообщает Dynamomania.
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Вырвался в лидеры
В активе 22-летнего футболиста 14 мячей в 26 поединках.
Опережают Виктора Цыганкова лишь Жуниор Мораес ("Шахтер") – 20 мячей и Александр Филиппов ("Десна") – 16 мячей.
Также в группе лучших бомбардиров чемпионата находятся "динамовцы" Беньямин Вербич (11 мячей), который получил травму в начале поединка с луганской командой (3:1) и Виталий Буяльский (9 мячей).
Добавим, что киевляне победили "Зарю" и опережают команду Скрипника на два пункта в борьбе за серебро УПЛ.
Ранее сообщалось, что руководство киевлян хочет способствовать развитию футболиста и дало согласие отпустить его в хороший европейский клуб. Несколько европейских клубов следят за молодым украинцем и хотели бы видеть его в своем составе.
Цыганков в "Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. 2017 года Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", который оформил хет-трик, чем помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял вторую строчку как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.