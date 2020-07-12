"Динамо" готово продать лидера Виктора Цыганкова
Вингер национально сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков может покинуть клуб уже в ближайшие сезоны. Руководство киевлян хочет способствовать развитию футболиста и дало согласие отпустить в хороший европейский клуб.
Такую информацию сообщил Telegram канал "Динамо" Киев Inside.
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Будущее Цыганкова
По информации канала, братья Суркисы дали добро на продажу 22-летнего таланта. Цыганков отныне может начинать искать варианты для будущей карьеры.
В сообщении источника подчеркнули, что такое решение нужно было принять еще два года назад.
К сожалению, в руках физкультурников талант его только угасал. Искренне хочется пожелать интеллигентном парню догнать время и достичь желаемого,
– заявил источник.
Добавим, что несколько европейских клубов следят за молодым украинцем и хотели бы видеть его в своем составе.
В текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.
Карьера Цыганкова в "Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", который оформил хет-трик, который помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял второе место как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.