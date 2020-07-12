Вингер национально сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков может покинуть клуб уже в ближайшие сезоны. Руководство киевлян хочет способствовать развитию футболиста и дало согласие отпустить в хороший европейский клуб.

Такую информацию сообщил Telegram канал "Динамо" Киев Inside.

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Будущее Цыганкова

По информации канала, братья Суркисы дали добро на продажу 22-летнего таланта. Цыганков отныне может начинать искать варианты для будущей карьеры.

В сообщении источника подчеркнули, что такое решение нужно было принять еще два года назад.

К сожалению, в руках физкультурников талант его только угасал. Искренне хочется пожелать интеллигентном парню догнать время и достичь желаемого,

– заявил источник.

Добавим, что несколько европейских клубов следят за молодым украинцем и хотели бы видеть его в своем составе.

В текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.

Карьера Цыганкова в "Динамо"