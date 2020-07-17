Вінгер національної збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков увійшов у трійку найкращих бомбардирів цього сезону. Він поступається лише Мораесу та Філіппову.

Дубль Циганкова у матчі проти "Зорі" вивів його у топ-3 бомбардирів сезону УПЛ, повідомляє Dynamomania.

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Вирвався у лідери

У активі 22-річного футболіста 14 м'ячів у 26 поєдинках.

Випереджають Віктора Циганкова лише Жуніор Мораес ("Шахтар") – 20 м'ячів і Олександр Філіппов ("Десна") – 16 м'ячів.

Також в групі найкращих бомбардирів чемпіонату перебувають "динамівці" Беньямін Вербіч (11 м'ячів), який отримав пошкодження на початку поєдинку із луганською командою (3:1) та Віталій Буяльський (9 м'ячів).

Додамо, що кияни перемогли "Зорю" та випереджають команду Скрипника на два пункти у боротьбі за срібло УПЛ.

Раніше повідомлялось, що керівництво киян хоче сприяти розвитку футболіста та дало згоду відпустити у хороший європейський клуб. Декілька європейських клубів стежать за молодим українцем та хотіли б бачити його у своєму складі.

Циганков у "Динамо"