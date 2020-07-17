Циганков стрімко ввірвався в топ-3 найкращих бомбардирів УПЛ
Вінгер національної збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков увійшов у трійку найкращих бомбардирів цього сезону. Він поступається лише Мораесу та Філіппову.
Дубль Циганкова у матчі проти "Зорі" вивів його у топ-3 бомбардирів сезону УПЛ, повідомляє Dynamomania.
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Вирвався у лідери
У активі 22-річного футболіста 14 м'ячів у 26 поєдинках.
Випереджають Віктора Циганкова лише Жуніор Мораес ("Шахтар") – 20 м'ячів і Олександр Філіппов ("Десна") – 16 м'ячів.
Також в групі найкращих бомбардирів чемпіонату перебувають "динамівці" Беньямін Вербіч (11 м'ячів), який отримав пошкодження на початку поєдинку із луганською командою (3:1) та Віталій Буяльський (9 м'ячів).
Додамо, що кияни перемогли "Зорю" та випереджають команду Скрипника на два пункти у боротьбі за срібло УПЛ.
Раніше повідомлялось, що керівництво киян хоче сприяти розвитку футболіста та дало згоду відпустити у хороший європейський клуб. Декілька європейських клубів стежать за молодим українцем та хотіли б бачити його у своєму складі.
Циганков у "Динамо"
- У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
- За підсумками сезону 2018/19 став кращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016 року дебютував у національній збірній України.