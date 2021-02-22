Лидер Динамо Виктор Цыганков отметился голом в матче 15 тура против Десны. 23-летнему вингеру удалось превзойти по количеству голов в футболке киевлян Валентина Белькевича.

Киевское Динамо едва спасло ничью в матче с черниговским клубом. Уже в добавленное арбитром время киевляне получили право пробивать пенальти. К отметке подошел Виктор Цыганков и уверенно реализовал 100% возможность.

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Результативность Цыганкова

Этот результативный удар стал для вингера уже девятым в сезоне и третьим из пенальти в 14 поединках в УПЛ. В целом в футболке Динамо Цыганков забил 70 голов. Такая результативность позволила футболисту опередить в рейтинге бомбардиров киевлян Валентина Белькевича. Теперь Виктор лишь на один гол опережает легенду столичного клуба.

Цыганкову нужно забить дважды, чтобы подняться на 8 место, на котором располагается Диого Ринкон – 71 гол. Лучшим бомбардиром клуба остается нынешний наставник Ференцвароша Сергей Ребров – 163 результативных выстрела.

Свой показатель 23-летний лидер команды Мирчи Луческу может улучшить уже 25 февраля на выездном матче против Брюгге. Отметим, что первая встреча в Лиге Европы между этими клубами завершилась ничьей (1:1). Единственным голом киевлян отличился Виталий Буяльский.

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