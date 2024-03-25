Во вторник, 26 марта, сборная Украины проведет финальный матч плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 против национальной команды Исландии. Накануне поединка главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров пообщался с журналистами в рамках пресс-конференции, пишет 24 Канал.

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Цыганков может сыграть против Исландии

В частности Ребров рассказал о шансах выйти на поле полузащитника Жироны Виктора Цыганкова, который пропускал полуфинальную встречу с Боснией и Герцеговиной (2:1) из-за повреждения, полученное во время выступления за испанский клуб.

Надеемся, что Цыганков сыграет. Он тренируется несколько дней, завтра будем принимать решение, потому что он работает полноценно только два дня. Главное сейчас – его физические кондиции

– сказал Ребров.

Отметим, что Цыганков в текущем сезоне провел уже 27 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами. В футболке сборной Украины уже провел 50 поединков, забил 11 мячей.

Справка. Матч Украина – Исландия начнется 26 марта в 21:45.