У вівторок, 26 березня, збірна України проведе фінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Ісландії. Напередодні поєдинку головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поспілкувався із журналістами в межах пресконференції, пише 24 Канал.

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Циганков може зіграти проти Ісландії

Зокрема Ребров розповів про шанси вийти на поле півзахисника Жирони Віктора Циганкова, який пропускав півфінальну зустріч із Боснією і Герцеговиною (2:1) через пошкодження, отримане під час виступу за іспанський клуб.

Сподіваємось, що Циганков зіграє. Він тренується кілька днів, завтра прийматимемо рішення, тому що він працює повноцінно лише два дні. Головне зараз – його фізичні кондиції,

– сказав Ребров.

Зазначимо, що Циганков у поточному сезоні провів вже 27 матчів, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами. У футболці збірної України вже провів 50 поєдинків, забив 11 м'ячів.

Довідка. Матч Україна – Ісландія розпочнеться 26 березня о 21:45.