Цыганков – лучший игрок матча Штурм – Динамо

Киевское Динамо повторно обыграло австрийский Штурм в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. В этот раз героем встречи стал Виктор Цыганков.

Цыганков – герой матча

Встреча на стадионе Грац-Либенау в Граце завершилась в дополнительное время со счетом 1:2. Первый поединок неделю назад украинцы выиграли (1:0).

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Голы Овчаренко и Цыганкова принесли победу подопечным Мирчи Луческу.

Лучшим игроком матча по данным SofaScore стал вингер Динамо Виктор Цыганков, его старания оценили в 8,9 балла.

Цыганков забил гол и сделал ассист, нанес 6 ударов по воротам, из них 4 в плоскость, отдал 52 точные передачи (88%), сделал 4 ключевых паса, выиграл 7 из 18 единоборств, сделал 1 успешный обвод, 2 отбора и 1 перехват.

Также в тройку лучших вошли Николай Шапаренко (8,1) и Георгий Бущан (7,7).

Худшим в составе киевлян стал Владимир Шепелев с 5,9 баллами.

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