С мыслями об ОИ-2024: Цуренко анонсировала большое возвращение в сборную после смены руководства

Леся Цуренко – одна из самых стабильных украинских теннисисток своего поколения. Она держит уровень уже на протяжении многих лет и сейчас занимает 31-е место в мировом рейтинге WTA.

Действующая третья ракетка Украины с 2011 года играла за национальную сборную Украины. С тех пор она приняла участие в 24 матчах в одиночном разряде и 6 в парном.

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Цуренко с радостью вернется в сборную Украины

Однако с февраля 2020 Леся не провела ни одной встречи за "сине-желтых". Причиной этому был ряд проблем в руководстве Федерации тенниса Украины, в частности – поведение вице-президента организации Евгения Зукина. Он позволял себе травлю и пренебрежительное поведение в сторону украинских теннисисток, из-за чего почти все отечественные спортсменки не играют длительное время за сборную.

Накануне стало известно, что в украинском теннисе произошли изменения – ближайшие 4 года руководить женской сборной на турнире Билли Джин Кинг будет Фонд Элины Свитолиной. Поэтому фанаты отечественного тенниса надеются, что сборная Украины снова начнет выступать в самом сильном своем составе, и первый положительный звоночек уже есть.

Леся Цуренко отреагировала на информацию о смене руководства и заявила, что с радостью вернется в национальную команду, если ее пригласят.

Я знала об этом решении за некоторое время до официального объявления и отношусь к нему очень положительно. Это что-то новое и свежее для украинского тенниса, для женской сборной. Я думаю, это должно дать значительный толчок в развитии. Увидим ли мы теперь Лесю Цуренко в сборной? Думаю, что увидим (смеется).



Конечно, я буду очень счастлива, если меня пригласят в сборную в следующем году. Я буду очень рада поучаствовать и стать частью команды в матчах Кубка Билли Джин Кинг, а в перспективе сыграть на Олимпиаде в Париже. Конечно мы понимаем, что с Олимпиадой пока есть нюансы, но если наша команда будет участвовать в играх, то я планирую там выступить.

– сказала Цуренко.

Напомним, что в ноябре сборная Украины переиграла соперниц из Нидерландов в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг и теперь 12-13 апреля 2024 года сразится за право сыграть в финальной части турнира против сборной Румынии.

. В сезоне-2023 Леся Цуренко сыграла 58 матчей, из которых выиграла 42. Свой следующий поединок она проведет уже в начале января 2024 на турнире в Окленде, где также будет играть и Элина Свитолина.