Буде/Глимт – Рома 6:1

Голы: Ботхейм, 8, 52, 80, Берг, 20, Солбаккен, 71, Пеллегрино, 78 – Перес, 28

Кстати Динамо установило абсолютный антирекорд украинских клубов в еврокубках

Для Буде/Глимт поединок с Ромой был только вторым домашним в Лиге конференций. В первой игре норвежцы переиграли украинскую Зарю со счетом 3:1. Итальянский гранд на севере Норвегии получил значительно больше.

Уже на старте матча Будет/Глимт сумел выйти вперед: норвежцы благодаря великолепной комбинации разорвали "волков" на правом фланге. Ботхейм спокойно отличился из пределов штрафной.

Видео первого гола Ботхейма

Через 12 минут на табло уже 2:0: футболисты Ромы позволили Бергу нанести дальний удар и тот красивым ударом прошил Руя Патрисиу.

Видео гола Берга

Но на 28 минуте у Ромы появилась надежда: Перес вышел один на один с голкипером соперника и сократил отставание.

Видео гола Переса

На старте второго тайма Буде/Глимт восстановил преимущество в два гола. Норвежцы прорвались правым флангом и вывели на удар Ботхейма. Тот, как на тренировке, переправил мяч в ворота.

Видео второго гола Ботхейма

В конце матча Буде/Глимт заставил сомневаться в классе футболистов Ромы. В течение 10 минут норвежцы забили еще 3 гола. Ботхейф оформил хет-трик, а Солбаккен и Пеллегрино провели по одному голу.

Символично, что 7 лет назад Рома проиграла Баварии в Лиге чемпионов со счетом 7:1. Буде/Глимт хватило одного гола, чтобы повторить достижение Баварии.

После победы Буде/Глимт набрал 7 очков в группе C и возглавляет турнирную таблицу. У Ромы после трех туров 6 очков.